Bericht über hohen Millionen-Bonus: Rangnick kassiert, wenn Haaland zu Manchester United wechselt

Aktuell steht Rangnick dem England-Riesen aber noch nicht zur Verfügung. Weil der 63-Jährige auf die seit dem Brexit notwendige Arbeitserlaubnis wartet, wird er beim Premier-League-Heimspiel des englischen Rekordmeisters gegen den FC Arsenal am Donnerstag noch nicht an der Seitenlinie stehen. Der ehemalige Bundesliga-Trainer benötigt eine positive Beurteilung eines unabhängigen FA-Ausschusses. Hintergrund: Wenn ein Trainer neu in die Premier League kommt, muss dieser laut Daily Mail für einen Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Jahren oder für drei der letzten fünf Jahre einen Spitzen-Klub in einer Top-Liga geführt haben. Rangnick stand zuletzt als Geschäftsführer bei Lokomotive Moskau unter Vertrag. Rangnick benötigt nun offenbar eine Beurteilung vom so genannten "Ausnahmegremium". Erst wenn diese positiv ausfällt, erhält der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber eine Arbeitserlaubnis vom Innenministerium in London.