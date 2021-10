Bericht über Klausel: Vertrag von Simon Terodde bei Schalke 04 verlängert sich automatisch

Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, doch das große Zittern um einen Verbleib von Top-Stürmer Simon Terodde ist beim FC Schalke 04 offenbar nicht angesagt. Wie die Bild berichtet, verlängert sich der Kontrakt des 33 Jahre alten Zweitliga-Rekordtorschützen dank einer Klausel schon in wenigen Monaten automatisch. So sei beim ablösefreien Transfer des ehemaligen HSV-Torjägers im Sommer vereinbart worden, dass sich der Vertrag nach 25 Einsätzen Terodde ohne weiteres zutun verlängere. Aktuell steht der Angreifer bei zehn Liga-Einsätzen. Anzeige

Damit würde sich auch die etwas geheimnisumwitternde Aussage von Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder vom Sonntag bei Sky90 erklären. "Wir haben Vorkehrungen getroffen, dass uns Simon erhalten bleibt. Es sieht gut aus", sagte der Chef des Zweitligisten und lobte Terodde im gleichen Atemzug. "Simon steht dafür, dass man ehrgeizig und auf dem Boden bleibt. Er ist für uns ein tolles Aushängeschild."

Terodde hatte am 7. Spieltag mit seinem 153. Treffer den bisherigen Rekord von Dieter Schatzschneider als bester Zweitliga-Schütze eingestellt. Am Freitag in Hannover legte der 33-Jährige kein weiteres Tor nach. Am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Dynamo Dresden hat der Offensivspieler die nächste Chance, sich den alleinigen Rekord zu schnappen.