Bericht über kuriose Klausel: Gosens-Leihe endet mit einem Inter-Treffer

Am Donnerstag machte Inter Mailand den Transfer eines deutschen Nationalspielers fix: Robin Gosens wechselt in der Winterpause von Atalanta Bergamo zum amtierenden Meister der Serie A. Der Deutsche komme als Leihe mit der Verpflichtung zum Kauf, wenn "bestimmte Bedingungen" vorlägen, hieß es in der Inter-Mitteilung kryptisch. Doch was bedeutet das genau? Laut eines Berichts des Pay-TV-Senders Sky steckt dahinter eine kuriose Vertragsklausel, die die Mailänder in den Gosens-Vertrag implementieren lassen haben.

Anzeige