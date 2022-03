Bericht über Millionen-Deal mit satter Aufstiegs-Prämie: HSV kurz vor Einigung mit neuem Trikot-Sponsor

Sportlich will der HSV nach der Corona-Zwangspause am vorigen Wochenende die Aufholjagd auf die Teams an der Tabellenspitze starten. Das durch den Ausfall des Heimspiels gegen Erzgebirge Aue in der Tabelle zurückgefallene Team von Tim Walter muss am Samstag (13.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf antreten. Alle acht Profis, die vom Corona-Ausbruch betroffen waren, absolvierten am Freitag das Abschlusstraining im Volkspark, teilte der HSV mit. Wer aus diesem Kreis in Düsseldorf zum Einsatz kommen wird, will Trainer Walter kurzfristig entscheiden.