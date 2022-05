Bericht über neue Klausel: Erling Haaland darf auch bei Manchester City für hohe Millionen-Summe gehen

Pep Guardiola verspricht sich bereits viel von seinem Neuzugang: "Er wird uns definitiv helfen, mehr Tore zu schießen", sagte der Star-Trainer von Manchester City kürzlich über Erling Haaland. Der BVB-Superstar wechselt zur kommenden Saison zu Manchester City . Der amtierende Premier-League -Meister aktivierte eine Ausstiegsklausel (laut The Athletic in Höhe von 60 Millionen Euro), die es dem Norweger ermöglichte, vorzeitig aus seinem Vertrag in Dortmund auszusteigen. Und kaum vermeldeten City und Dortmund, dass sich beide Teams über einen Haaland-Wechsel im kommenden Sommer grundsätzlich einig sind, gibt es nun schon Gerüchte über eine neue Ausstiegsklausel beim Norweger: Laut Bild darf Haaland auch bei Manchester City vorzeitig für einen hohen Millionen-Betrag gehen.

Ist also die für den 21-Jährigen vergleichsweise marktgerechte fixe Ablöse ein Anzeichen, dass Haaland nicht lange bei City bleibt? Das spekuliert die Bild. Demnach sei vor allem Real Madrid schon in diesem Transferfenster an Haaland interessiert gewesen, aber mit Karim Benzema im Sturm bereits bestens aufgestellt. Benzema wäre 2024, wenn die Haaland-Klausel greifen soll, wohl nicht mehr bei den Madrilenen aktiv. Also wäre dann Platz für Haaland.