Bericht über Trainings-Zoff beim FC Arsenal: David Luiz schlägt Dani Ceballos die Nase blutig

Für den FC Arsenal läuft es in dieser Saison nicht wirklich rund: Vier Siege in der Premier League stehen vier Niederlagen gegenüber. Nach acht Spieltagen liegen die Londoner in der Liga auf Platz elf. In die Länderspiel-Pause verabschiedete sich Arsenal mit einer deutlichen 0:3-Niederlage gegen Aston Villa - und im Training danach lagen offenbar die Nerven blank. Wie das Portal The Athletic berichtet, soll es im Training am vergangenen Freitag mit den Spielern, die nicht zu ihrer Nationalmannschaft gereist waren, zu einem Zwischenfall gekommen sein.

