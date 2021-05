Bericht: UEFA denkt über Abschaffung der Auswärtstorregel nach

Die UEFA denkt laut eines Medienberichts der englischen Times darüber nach, die Auswärtstorregel abzuschaffen. Aktuell kommt die Regel noch in allen UEFA-Wettbewerben mit Hin- und Rückspielen zum Einsatz. Sie sorgt dafür, dass sich bei Tore-Gleichheit die Mannschaft durchsetzt, die in den zwei Partien mehr Auswärtstore erzielt hat. Ob die Auswärtstorregel ersatzlos gestrichen wird und es dadurch zwangsläufig mehr Verlängerungen und Elfmeterschießen geben wird, oder dann eine andere Regel eingeführt wird, ist noch unklar.

Laut Informationen der Times wollen Vertreter der Klubs bei einer am Freitag stattfindenden Sitzung in Porto - einen Tag, bevor dort das Champions-League-Finale ausgetragen wird - darüber beraten. Die Times berichtet, dass die Auswärtstorregel schon bald abgeschafft werden könnte, wenn unter den Klub-Vertretern genug Zustimmung dafür bestünde. Danach soll der Prozess zur Veränderung der Regel in Gang gebracht werden. Die UEFA wolle sich zunächst nicht einmischen, heißt es.

In der jüngsten Vergangenheit nahm die Kritik an der Regel zu. Die UEFA soll sie dem Bericht zufolge nicht mehr für zeitgemäß befinden. Die coronabedingt leeren Stadien sowie vereinzelte Austragungen der Partien auf neutralem Boden ließen die kritischen Stimmen zuletzt lauter werden. Schon 2019 soll die UEFA eine Abschaffung der Regel angestrebt haben.

Eingeführt wurde die Auswärtstorregel vor 56 Jahren. Heute kommt sie vor allem in der Champions League und der Europa League zum Einsatz - und aktuell auch in den Relegationen zur 1. und 2. Bundesliga. In der abgelaufenen Saison schied der FC Bayern so aus der Champions League aus. Im Viertelfinale stand es nach zwei Spielen gegen Paris Saint-Germain unter dem Strich zwar 3:3 – PSG erzielte aber mehr Tore in München (3) als die Bayern zuvor in der französischen Hauptstadt (1).