Bericht: UEFA verschärft Financial Fairplay - Straf-Abstiege zwischen Europapokal-Wettbewerben möglich

Verschärftes Financial Fairplay, ja - Gehaltsobergrenze, nein. Das reformierte Finanzkontrollsystem der Europäischen Fußball-Union UEFA sieht einem Bericht zufolge keine Gehaltsobergrenze vor. Laut der New York Times sollen die Klubs stattdessen verpflichtet werden, nicht mehr als 70 Prozent der Einnahmen für beispielsweise Transfers und Gehälter auszugeben.

Schrittweise Einführung der 70-Prozent-Regel

Nach dem neuen System hat die UEFA das Recht, Regelverstöße sowohl sportlich als auch finanziell zu ahnden. Dazu gehören Geldstrafen, die Androhung eines Ausschlusses und zum ersten Mal die Möglichkeit, Mannschaften zwischen den drei Europapokal-Wettbewerben absteigen zu lassen. Ein Team in der Champions League könnte zum Beispiel wegen eines finanziellen Regelverstoßes in die zweitklassige Europa League absteigen müssen.

In der UEFA wird seit Monaten über eine Reform des Financial Fair Play diskutiert. Dieses sieht im Grundsatz vor, dass die am Europapokal teilnehmenden Vereine nicht deutlich mehr ausgeben dürfen, als sie einnehmen. In der Vergangenheit wurden die Regeln aber immer wieder umgangen - insbesondere von Vereinen, die durch Investoren oder Staaten alimentiert werden.

Bayern-Boss Oliver Kahn äußert Hoffnung

Oliver Kahn, Vorstandschef des FC Bayern und stellvertretender Vorsitzender der europäischen Klub-Vereinigung ECA, bestätigte den Zeitungen tz und Münchner Merkur den Bericht zu bevorstehenden Reformen des Financial Fair Play. "In der ECA wird derzeit das sogenannte Financial Sustainability, der Nachfolger des Financial Fair Play entwickelt. Ich habe die Hoffnung, dass die ständige Aufwärtsentwicklung der Gehälter und Transfersummen durch diese Reform zumindest gebremst wird", sagte Kahn am Mittwoch.