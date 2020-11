Bericht: UEFA plant EM 2021 nur in Russland - keine Austragung in 12 europäischen Ländern?

Das wäre eine große Überraschung! Wie die französische Zeitung Le Parisien unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, plant die UEFA derzeit ein Szenario, wonach die Europameisterschaft 2021 nur in einem Land ausgetragen werden könnte. Laut des Berichts wäre dies Russland. Geplant ist die EM in zwölf Ländern - darunter auch in Deutschland. Gespielt werden soll neben München unter anderem in Budapest und London.

Laut Le Parisien seien die Planungen für eine "normale" EM in nur einem Land bereits weit fortgeschritten. Schließlich sei durch die Coronavirus-Pandemie eine Planung in zwölf Ländern kaum mehr möglich. Dieses Jahr wurde die Europameisterschaft bereits verschoben. Dies soll im kommenden Jahr nicht wieder passieren - deshalb sei ein Turnier in zwölf Ländern ein Projekt des Scheiterns.