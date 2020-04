Bericht: UEFA prüft Austragung der Spiele der Champions League auf neutralem Boden

Die Champions League wird von der Entscheidung der französischen Regierung beeinflusst. Wie die englische Zeitung The Guardian am Dienstagabend berichtet, prüft die UEFA derzeit, ob die restlichen Spiele der Champions League unter Ausschluss der Öffentlichkeit und auf neutralem Boden ausgetragen werden könne.

Offiziell: Regierung in Frankreich verbietet Sportevents - Ligue 1 muss abgebrochen werden

Die Ligue 1 in Frankreich muss abgebrochen werden. Der Grund dafür ist eine Entscheidung der französischen Regierung, wonach bis zum 1. September keine Sportevents in Deutschlands Nachbarland stattfinden dürfen - auch nicht als Geisterspiele. Das gab Premierminister Edouard Philippe am Dienstagnachmittag bekannt. "Die Saison 2019/2020 kann nicht weitergehen", sagte er.