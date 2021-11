Bericht: Ungeimpfte Bayern-Stars um Kimmich erhalten während Quarantäne kein Gehalt

Das Corona-Theater beim FC Bayern geht in die nächste Runde: Der Verein droht den ungeimpften Spielern mit Konsequenzen! Nach Informationen der Bild am Sonntag mussten Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo Moting und Michael Cuisance am Donnerstag in der Geschäftsstelle an der Säbener Straße antanzen. Grund: Mit den Spielern wurde nochmal über die Impfthematik gesprochen. Dazu soll ihnen mitgeteilt worden sein, dass sie rückwirkend für ihre Zeit in Corona-Quarantäne kein Geld bekommen würden. Kimmich, so rechnet die Bams vor, verliere in einer Woche so um die 384.000 Euro