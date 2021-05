Bericht: Union Berlin will Alexander Nübel verpflichten – Bayern-Keeper vor Leihe?

Mit großen Hoffnungen war Alexander Nübel im vergangenen Sommer zum FC Bayern München gekommen. Von einer Garantie auf regelmäßige Einsätze hinter der klaren Nummer 1 Manuel Neuer kann allerdings ein knappes Jahr später nicht die Rede sein. Der Ex-Schalke-Schlussmann wünscht sich deshalb eine Leihe - wie Spielerberater Stefan Backs den Münchner Bossen erst kürzlich in Erinnerung rief . Diese könnte ihn nun nach Berlin führen: Wie die Bild berichtet, soll nämlich der 1. FC Union interessiert sein.

Unter dem scheidenden Bayern-Trainer Hansi Flick kam Nübel in seinem ersten Bayern-Jahr zu lediglich drei Einsätzen. In der Bundesliga spielte er noch gar nicht. Auch unter dem designierten Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann dürfte sich dies nicht ändern. Eine Ausleihe, von den FCB-Chefs zunächst abgelehnt, wird darum immer wahrscheinlicher. Lange galt die AS Monaco um den Ex-Münchner Niko Kovac als Favorit, nun schaltet sich Union ein. Es soll erste Gespräche gegeben haben, eine Leihe über zwei Jahre ist im Gespräch. Die Eisernen suchen einen starken Konkurrenten für Stammkeeper Andreas Luthe, da Loris Karius nach seiner Leihe zum FC Liverpool zurückkehren wird.