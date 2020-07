Bericht: Urlaub in der Türkei statt FA-Cup-Finale - Mesut Özil fehlt Arsenal auch gegen Chelsea

Das FA-Cup-Finale in England ist für viele Spieler eines der Saison-Highlights, stehen sich doch zumeist die besten Teams der Insel im direkten Duell im historischen Wembley-Stadion gegenüber. Arsenal-Star Mesut Özil soll sich allerdings für einen Urlaub in der Türkei entschieden haben. Das berichtet das Internet-Magazin Goal. Am Samstag (18.30 Uhr) kommt es im Endspiel des ältesten Klubwettbewerbs Europas zum London-Derby zwischen Arsenal und Chelsea. Gewinnen die Gunners um Trainer Mikel Arteta, qualifizieren sie sich automatisch für die Europa-League-Gruppenphase. Bei einer Niederlage finden die europäischen Klub-Wettbewerbe in der neuen Saison gänzlich ohne Arsenal statt.