Bericht: Valtteri Bottas erhält bei Mercedes keinen neuen Vertrag – George Russell soll aufrücken

Fahrer-Beben in der Formel 1: Wie Sky Italia und das Portal f1-insider.com übereinstimmend berichten, soll der Vertrag von Valtteri Bottas bei Mercedes nicht noch einmal verlängert werden. Damit würden sich die Wege des deutsch-britischen Rennstalls und seines finnischen Piloten am Ende der Saison trennen. Nachfolger des 31-Jährigen soll George Russell werden, der derzeit noch für Williams an den Start geht, aber als ein sportlicher Ziehsohn von Mercedes-Teamchef Toto Wolff gilt.

