Bericht: Verletzter Leonardo Spinazzola reist mit Italien zu EM-Finale nach London

Der verletzte italienische Nationalspieler Leonardo Spinazzola wird einem Medienbericht zufolge mit der Mannschaft zum EM-Finale nach London reisen. Der 28-Jährige werde am Samstag mit dem Team in die englische Hauptstadt fliegen und auch bei der Spiel-Vorbereitung auf das Finale gegen England am Sonntag (21 Uhr/ZDF und Magenta TV) im Teamhotel dabei sein, wie die Gazzetta dello Sport am Donnerstag berichtete. Spinazzola hatte sich nach einer starken EM im Viertelfinale die Achillessehne gerissen.

Anzeige