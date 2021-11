Bericht über Verletzungs-Schock vor Xavi-Vorstellung: Top-Talent Ansu Fati fällt wohl mehrere Wochen aus

Nur Stunden vor seinem Amtsantritt als neuer Trainer des kriselnden FC Barcelona hat Xavi Hernández am Montag eine weitere schlechte Nachricht erhalten. Jungstar Ansu Fati werde wegen einer Verletzung des linken Oberschenkelmuskels , die er sich am Samstag beim Spiel gegen Celta Vigo (3:3) zugezogen hatte, für mindestens vier Wochen ausfallen , schrieb die spanische Zeitung Mundo Deportivo am Montag. Der FC Barcelona selbst äußerte sich nicht dazu, wann Ansu Fati wieder einsatzbereit ist.

Mundo Deportivo schrieb, der torgefährliche 19-Jährige werde voraussichtlich weder für das nächste Ligaspiel am 20. November gegen den Stadtrivalen und Tabellenelften Espanyol Barcelona noch am 23. November gegen Benfica Lissabon zur Verfügung stehen, wo nur ein Sieg den Einzug ins Achtelfinale der Champions League sichern könnte. Am 27. November steht dann schon das nächste Ligaspiel gegen den FC Villarreal an.