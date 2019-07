Bericht: Vermisste Schweizer Nationalspielerin Florijana Ismaili ist tot - Leiche im Comer See geborgen

Die vermisste Schweizer Nationalspielerin Florijana Ismaili ist laut lokalen Medienberichten aus Italien tot. Die 24 Jahre alte Fußballerin der Frauen-Mannschaft des Schweizer Klubs Young Boys Bern ist demnach im Comer See ertrunken. Ihre Leiche sei in 204 Metern Tiefe von einem Tauch-Roboter gefunden worden.

Die 24-jährige Fußballerin hatte sich nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa am Samstagnachmittag mit einer Teamkollegin von Young Boys Bern am Comer See ein Boot gemietet. Um sich abzukühlen, sei die Spielerin in den See gesprungen und danach nicht wieder aufgetaucht.