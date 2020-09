Bericht: Vertrag von BVB-Talent Gio Reyna verlängert sich bis 2023 - nach 18. Geburtstag

Der noch 17-Jährige wird am 13. November diesen Jahres 18 Jahre alt. Erst am Samstag im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach schoss der US-Amerikaner seinen ersten Bundesliga-Treffer - nach Vorarbeit von Jude Bellingham. "Er ist der amerikanische Traum" , schwärmte der Norweger Erling Haaland nach der Partie im norwegischen Fernsehen über seinen Teamkollegen.

Reyna hat in jedem Fall viel Spaß mit seinen Teamkollegen - nachdem er sich in der vergangenen Saison bereits in die Mannschaft von Lucien Favre gespielt hatte. "Es macht so viel Spaß mit den Jungs in meinem Alter – wie Jude, Jadon oder Erling. Das gibt viel Energie und viel Spannung. Es ist eine gute Truppe", sagte Reyna bei Sky, mahnte aber auch gleich: "Wir müssen aber weiterarbeiten."