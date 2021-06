Bericht: Vertrag von BVB-Talent Jude Bellingham verlängert sich automatisch

Jude Bellingham zählt zu den größten Talenten weltweit und zieht schon jetzt als erst 17-jähriger englischer Nationalspieler viele Blicke auf sich. Nach einer starken Saison im Trikot von Borussia Dortmund wird der Mittelfeldspieler wohl mit einem neuen Vertrag belohnt. Laut Bild verlängert sich der Kontrakt von Bellingham beim BVB Ende des Monats bis 2025.

Bellingham und der BVB hatten sich dem Bericht zufolge darauf verständigt, dass der Vertrag des Nationalspielers mit seinem 18. Geburtstag um zwei Jahre verlängert werde. Und dieser steht am 29. Juni an. Im vergangenen Sommer war das Mittelfeldtalent für 23 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City zum Revierklub gewechselt. In seiner ersten Saison beim BVB kam der 17-Jährige auf 46 Einsätze und schraubte seinen Marktwert laut transfermarkt.de auf 55 Millionen in die Höhe.