Bericht: Vier Ukraine-Spieler mit Corona infiziert - Partie gegen Deutschland vor der Absage?

Steht das Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und der Ukraine vor der Absage? Wie die Bild berichtet, sind vor der Partie am Samstagabend in Leipzig (20.45 Uhr/ZDF) vier Spieler der Gäste positiv auf das Coronavirus getestet worden - unter anderem auch Ex-BVB-Star Andrej Yarmolenko. Am Samstag soll die komplette ukrainische Nationalmannschaft nochmals getestet werden. Erst danach soll dem Bericht zufolge von der UEFA und dem Gesundheitsamt in Leipzig entschieden werden, ob die Partie abgesagt werden muss, falls es noch weitere Fälle gibt. Stand jetzt wird davon ausgegangen, dass das DFB-Spiel stattfindet. Der DFB sei über die Fälle informiert.

