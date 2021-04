Bericht: Wechsel von Trainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern für Rekord-Ablöse perfekt 

Der Wechsel von Julian Nagelsmann zum FC Bayern ist angeblich perfekt. Wie die Bild und die Sport Bild am Dienstagvormittag vermeldeten, verständigten sich die Münchner mit RB Leipzig auf den Transfer des Trainers. Demnach zahlt der Rekordmeister an die Sachsen einen zweistelligen Millionenbetrag, um den Coach aus seinem bis 2023 befristeten Vertrag auszulösen. Durch Bonuszahlungen könne diese Summe auf bis zu 25 Millionen Euro ansteigen. Der 33-Jährige wäre damit der teuerste Trainer der Fußball-Geschichte . Durch die Verpflichtung Nagelsmanns wäre auch klar: Die Bayern kommen dem Wunsch von Hansi Flick nach und geben den bisherigen Trainer aus seinem bis 2023 laufenden Kontrakt frei.

Flick, dessen Abgang wohl vor allem von Meinungsverschiedenheiten über die Transfer-Politik bei den Münchnern forciert worden war, hinterlässt Nagelsmann große Fußstapfen. Sechs Titeln in der vergangenen Saison folgt in dieser Spielzeit wohl eine weitere Meisterschaft. Zudem galt der Trainer innerhalb der Mannschaft als äußerst beliebt. Nagelsmann ist derweil eines der größten Trainer-Talente Europas. In der vergangenen Saison führte er die Leipziger, für die er seit 2016 tätig ist, ins Halbfinale der Champions League . Einen Titel im Profibereich fuhr er mit RB oder auf seiner vorherigen Station TSG Hoffenheim allerdings nicht ein.

Dies kann sich in der laufenden Saison aber noch ändern. Vor seinem Wechsel nach München, will Nagelsmann, der in München wohl einen Fünfjahresvertrag erhält, die Leipziger noch zum Triumph im DFB-Pokal führen. Damit dies gelingt, muss er mit seinem Team am kommenden Freitag aber zunächst die Halbfinal-Hürde Werder Bremen überwinden. Bitter für RB: Vor Nagelsmann hatte schon Sportdirektor Markus Krösche den Klub verlassen. Damit brauchen die Sachsen mit Blick auf die kommende Spielzeit eine komplett neue sportliche Führung.