Bericht: Wechselt Arsenal-Star Laurent Koscielny zu Bayer Leverkusen?

Mehrere Interessenten für Koscielny

Ohne Konkurrenz dürften die Leverkusener allerdings nicht in die Verhandlungen gehen. Auch der AC Mailand und Stade Rennes bemühen sich offenbar um den 33-Jährigen. Vorteil für Bayer: Als einziger Interessent, spielt der Bundesligist in der kommenden Saison in der Champions League.

In der abgelaufenen Saison spielte Koscielny 9-mal international - und führte somit sein Team in den entscheidenden Europa-League-Spielen als Kapitän aufs Feld. In der Premier League durfte er 17-mal ran. In den ersten 15 Partien der Saison fehlte er aufgrund eines Achillessehnenanrisses.