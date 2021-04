Bericht: Weiterer Corona-Verdacht bei Hertha BSC – Quarantäne und Spielabsage droht

Das Durcheinander wird immer größer! Hertha BSC droht nun doch die Quarantäne, nachdem es schon zuvor mehrere positive Corona-Befunde gab. Davon betroffen ist unter anderem der Trainer Pal Dardai. Am Donnerstagnachmittag der Schock: Wie die Bild berichtet, soll es einen weiteren Verdachtsfall innerhalb des Teams gegeben haben. Sollte sich dies bestätigen, müsste sich der Bundesligist in Quarantäne begeben. Dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag droht die Absage. Anzeige

"Wenn das so stimmen würde und diese Infektion aus der Mannschaftskette käme, dann ist es vorbei – dann muss die ganze Mannschaft von Hertha BSC für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Dann ist der Spielbetrieb nicht aufrecht zu erhalten", zitiert die Bild Detlef Wagner am Donnerstagabend. Er ist Bezirksstadtrat für Soziales und Gesundheit beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Dieses Bezirksamt ist für die mögliche Quarantäne-Anordnung von Hertha BSC zuständig. Es solle kein "Lex Hertha" geben, sagte er.

Am Vormittag wurde bekannt, dass der Hauptstadt-Klub drei Tage vor dem nächsten Bundesliga-Spiel drei Corona-Fälle zu beklagen hat. Wie der Hauptstadtklub am Donnerstag mitteilte, wurden Cheftrainer Pál Dárdai, Co-Trainer Admir Hamzagić und Stürmer Dodi Lukébakio positiv getestet und anschließend "umgehend" von der Mannschaft "separiert". Das Trio sei symptomfrei und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. Gleiches gilt für Assistenzcoach Andreas Neuendorf, der als Kontaktperson ersten Grades gilt. Das Team wird nun übergangsweise von Sportdirektor Arne Friedrich, der im Besitz einer Trainer-A-Lizenz des DFB ist, betreut.