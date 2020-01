Wende im Bayern-Poker? Sané zweifelt an Wechsel - will Manchester City aber verlassen

Hat sich der FC Bayern verpokert? Der deutsche Nationalspieler Leroy Sané soll derzeit an einem Wechsel zum FC Bayern zu zweifeln. Das berichten Bild und Welt am Dienstagabend. Demnach wollte Sané unbedingt im Winter nach München, doch der Rekordmeister nahm davon Abstand, weil Sané nach seinem Kreuzbandriss frühestens Mitte der Rückrunde wieder spielen könnte .

Barcelona bricht Verhandlungen mit Valencia wegen Rodrigo ab - scheitern Wechsel von Can und Alcacer beim BVB nun?

Für Kobe Bryant: Flitzerin sorgt für Zeit-Verwirrung bei Nachtslalom in Schladming - Kristoffersen siegt

2. Liga kompakt: Hannover verliert in Regensburg - Fürth schockt St. Pauli

Dabei gab es am Dienstag auch gute Nachrichten von Sané. Er ist nach langer Leidenszeit ins Mannschaftstraining von Manchester City zurückgekehrt. Zum ersten Mal, seit er im August 2019 im Community Shield gegen den FC Liverpool einen Kreuzbandriss erlitt , absolvierte Sané wieder eine Einheit mit seinen Teamkollegen und macht damit Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr. Dass Sané eine ernsthafte Alternative beim aktuellen Tabellenzweiten der Premier League darstellt, erscheint jedoch erst in einigen Wochen realistisch. Erst im Dezember 2019 hatte der schnelle Außenspieler über Instagram von seiner ersten individuellen Trainingseinheit nach der Verletzung berichtet .

Leroy Sané ist einer der hoffnungsvollsten deutschen Spieler im Ausland. Der SPORT BUZZER zeigt seine Karriere in Bildern! ©

Die Karriere von ManCity-Star Leroy Sané in Bildern

In der Vergangenheit hielten sich hartnäckige Gerüchte um einen Wechsel Sanés zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Vor seiner schweren Knieverletzung im Sommer galt der 24-Jährige als absoluter Wunschkandidat auf dem Flügel der Münchner. Durch seine Trainingsrückkehr dürften die Spekulationen um einen Transfer an die Isar wieder an Fahrt aufnehmen. Zuletzt ließ FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic verlauten, dass zumindest ein Wechsel im Winter kein Thema sei. Dass sich der deutsche Rekordmeister aber weiterhin intensiv um den ManCity-Profi bemüht, ist ein offenes Geheimnis.