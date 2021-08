Bericht: Werder-Profi Maxi Eggestein wechselt zum SC Freiburg und wird Santamaria-Ersatz

Der Bundesliga-Absteiger aus Bremen, bei dem Eggestein noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, hatte in den vergangenen Wochen immer wieder auf seine angespannte finanzielle Lage verwiesen und stets bekräftigt, dass Einsparungen dringend notwendig seien. Zuletzt hatten Joshua Sargent (Norwich City), Yuya Osako (Vissel Kobe) und Ludwig Augustinsson (FC Sevilla) den Klub verlassen. Auch Maxis Bruder, Sturm-Talent Johannes Eggestein, war zu Royal Antwerpen nach Belgien abgewandert.

Santamaria-Abgang brachte offenbar 14 Millionen Euro ein

Der SC Freiburg hatte am Dienstagvormittag den Wechsel von Baptiste Santamaria nach nur einer Saison zu Stade Rennes in die französische Ligue 1 bekanntgegeben. Die L'Equipe berichtet von einer Ablöse in Höhe von rund 14 Millionen Euro. Maximilian Eggestein, der 2015 bei Werder den Sprung aus der eigenen Jugend zu den Profis geschafft hatte und seitdem Leistungsträger im zentralen Mittelfeld bei den Bremern ist, hat einen Marktwert von 7,5 Millionen Euro (transfermarkt.de).