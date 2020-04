Bericht: Werder-Star Milot Rashica könnte zum Schnäppchen werden - Ausstiegsklausel bei Abstieg

Auch wenn Werder Bremen in der aktuellen Bundesliga-Saison sportlich nur selten überzeugen konnte, hat der Klub mit Milot Rashica einen Spieler in seinem Kader, der das Interesse mehrerer Topklubs auf sich gezogen hat. Dass der Kosovare eine Ausstiegsklausel in Höhe von 38 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert hat, ist bekannt. Die Sport Bild meldet nun jedoch, dass sich diese im Falle eines Bremer Abstiegs mehr als halbieren würde. Der Spieler könnte Werder demnach für rund 15 Millionen Euro verlassen.

Rashicas Berater Altin Lala hatte zuletzt bereits eine Entscheidung über die Zukunft des Angreifers "innerhalb von zwei bis drei Wochen" angekündigt. Der Weser Kurier hatte zudem berichtet, dass Bremens Ligarivale RB Leipzig das Rennen um den 23-Jährigen gemacht habe. Die Gespräche zwischen den Beteiligten seien weit fortgeschritten, hieß es. RB-Sportdirektor Markus Krösche dementierte daraufhin jedoch eine Einigung zu den genannten Konditionen. "Da muss uns ein Journalist mit anderen Klubs verwechselt haben. Wir standen nie mit solchen Zahlen und Ablösen in Verbindung, erst recht nicht in der jetzigen Zeit."