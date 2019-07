Bericht: Wirbel um Martin Hinteregger - Alkohol-Video von Augsburg-Profi kursiert im Netz

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Hinteregger fehlte beim letzten Training und dem obligatorischen Mannschaftsfoto

Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, soll der knapp 20-sekündige Clip am vorletzten Abend des FCA-Trainingslagers in Tirol entstanden sein. Demnach hatte die Mannschaft zunächst gemeinsam zu Abend gegessen. Daraufhin sei Hinteregger alleine zu einem Dorffest der Gemeinde Bad Häring gezogen. Anschließend soll es noch weiter gegangen sein. Das Video, das angeblich an diesem Abend entstanden sein soll, zeigt den sichtlich angetrunkenen Hinteregger, der von Danso festgehalten und in eine Richtung gezogen wird, während er sich selbst heftig dagegen sträubt - offenbar sind beide auf einem Fest.