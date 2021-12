Bericht: Youssoufa Moukoko erneut verletzt - Hinrunden-Aus für BVB-Juwel

Moukoko kam für Dortmund in dieser Saison bislang nur in neun Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte keinen Treffer, gab allerdings eine Torvorlage beim 3:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim am 3. Spieltag. In der Liga stand Moukoko nur am 6. Spieltag in der Startelf. Weder dort noch in der Champions League oder im DFB-Pokal absolvierte der Youngster ein Spiel über die vollen 90 Minuten.