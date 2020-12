Bericht: Zinedine Zidane steht bei Real Madrid trotz Pleite gegen Donezk nicht vor Rauswurf

Der Frust bei Real Madrid war groß am Dienstagabend. Durch die bittere 0:2-Niederlage bei Schachtjor Donezk in der Champions League ist einen Spieltag vor Schluss sogar zum ersten Mal in der Klub-Geschichte das Aus in der Gruppe mit Borussia Mönchengladbach möglich. Gegen den Bundesligisten muss in der kommenden Woche ein Sieg her, um das Überwintern in der Königsklasse zu sichern. Auch Trainer Zinedine Zidane steht deshalb in der Kritik - zumal es auch in La Liga nicht rund läuft. Anzeige

Laut der spanischen Zeitung AS steht ein Rauswurf des langjährigen Erfolgstrainers aber nicht zur Disposition - obwohl am Mittwochnachmittag der Verwaltungsrat von Real Madrid tagt. Dabei soll es allerdings vor allem um die Geschäftszahlen der Königlichen gehen. Zudem wird das Budget für die kommende Saison festgelegt. "Aber der Name Zidane steht nicht auf der Tagesordnung, und der Klub stellt ihn weder in Frage noch hat er dies jemals in Frage gestellt", teilte eine "maximal vertrauenswürdige Quelle im Klub" der Zeitung mit.

Zidane sei demnach ein Trainer, der Real Madrid viel gegeben hat und ein Teil der Vereinsgeschichte ist. Der ehemalige Spieler der Könglichen gewann als Trainer zwei Mal die spanische Meisterschaft, drei Mal die Champions League und sammelte diverse andere Titel ein. Die Umstände seien in dieser Saison zudem zu unberechenbar. Verletzungen von Eden Hazard oder Sergio Ramos etwa hätten die Pläne des Trainers zerstört - genauso wie elf Corona-Fälle im Team. Deshalb heißt es: "Die Unterstützung des Klubs für Zinedine steht außer Frage."

Real Madrid glaubt noch an den Gruppensieg Zidane selbst schloss einen Rücktritt ebenfalls aus. "Ich werde nicht zurücktreten, ganz und gar nicht. Wir werden weitermachen" sagte Zidane nach Angaben der Klub-Homepage bei der Pressekonferenz nach der Partie in der Ukraine am Dienstagabend. "Wir müssen diese Situation durchstehen, denn es ist eine Pechsträhne, und es ist wahr, dass unsere Ergebnisse nicht gut sind. Aber wir werden weiterhin hart arbeiten und an das glauben, was wir tun." Der Vertrag des Franzosen in Madrid läuft noch bis Sommer 2022.