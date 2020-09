Berichte: Al Nasr will Transfer von Arsenal-Profi Mesut Özil - 17 Millionen Euro Jahresgehalt?

Dass Özil schon in diesem Sommer wechselt, gilt als unwahrscheinlich. Zwar will Arsenal seinen Topverdiener schon länger loswerden, doch der ehemalige Nationalspieler hatte mehrfach betont, dass er in London bleiben will. "Ich bleibe hier bis zum letzten Tag unserer Vereinbarung", hatte Özil dem Online-Magazin The Athletic gesagt. "Ich will nicht gehen, damit hat sich das."