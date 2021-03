Berichte: Arminia Bielefeld trennt sich von Trainer Uwe Neuhaus

Uwe Neuhaus ist offenbar nicht mehr Trainer von Arminia Bielefeld. Wie mehrere Medien am Montag übereinstimmend berichteten, wurde der 61-Jährige mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Neuhaus war seit Dezember 2018 im Amt und hatte noch einen Vertrag bis Juni 2022. In der vergangenen Saison war dem Coach mit seinem Team der Aufstieg in die Bundesliga gelungen. Im Oberhaus belegt die Arminia mit einer Partie weniger als die Abstiegsrivalen auf dem Konto den Relegationsplatz. Aus den vergangenen fünf Punktspielen holte Bielefeld nur einen Zähler - beim 3:3 beim deutschen Rekordmeister FC Bayern. Am vergangenen Wochenende verlor man 0:3 bei Borussia Dortmund.

