Berichte: Aserbaidschan-Klub Qarabag Agdam will BVB-Keeper Roman Bürki verpflichten – Wechsel im Winter?

Erst Stammkeeper, jetzt Dauergast auf der Tribüne: Nach fünf Saisons als Nummer eins hat Borussia Dortmund in dieser Saison keine Verwendung mehr für Roman Bürki. Der 31-Jährige schaffte es in dieser Spielzeit nicht einmal in den BVB-Spieltagskader. Kommt es jetzt zu einem Winter-Transfer des Schweizers? Wie zuerst die aserbaidschanische News-Seite Sportinfo.az berichtete, soll Qarabag Agdam Interesse an einer Verpflichtung Bürkis haben. Eine Leihe bis Saisonende sei möglich. Die Bild schreibt bereits von einem Angebot des Tabellenführers der aserbaidschanischen Liga. Bei dem Conference-League-Teilnehmer fallen aktuell zwei Torhüter verletzungsbedingt aus.

