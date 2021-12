Berichte aus Frankreich: AS Monaco entlässt Trainer Niko Kovac

Nach 74 Pflichtspielen und knapp anderthalb Jahren an der Seitenlinie ist offenbar Schluss: Die AS Monaco hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Niko Kovac getrennt. Wie RMC Sport und die Zeitung L'Équipe berichten, sei dem gebürtigen Berliner die Entscheidung der Klubführung am Donnerstag mitgeteilt worden. Der ehemalige Coach des FC Bayern München übernahm den Verein im Juli 2020. In seiner ersten Saison erreichte Kovac mit den Monegassen Rang drei in der Ligue 1. Aktuell ist Monaco Tabellen-Sechster nach 19 Spieltagen, hat aber bereits 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Paris St.-Germain. Wohl zu viel für die anspruchsvollen Klub-Bosse. Anzeige

Erst kürzlich berichtete die L'Équipe bereits, dass Kovac intern unter Druck stehe: Monaco-Besitzer Dmitri Rybolovlev und Vizepräsident Oleg Petrov sollen mit der Entwicklung der Mannschaft unter dem Ex-Bayern-Coach nicht zufrieden sein. Auch die Leistungen gegen Top-Teams wie PSG oder Olympique Lyon (beide Ligaspiele mit 0:2 verloren) sollen für Unmut sorgen. Trotz der guten Ausgangslage in Liga (vier Punkte fehlen auf Platz zwei) und in der Europa League (Achtelfinale erreicht) sei Kovac im Vergleich zum Vorjahr laut dem Bericht ein "geschwächter Trainer", weil sich die Mannschaft taktisch verschlechtert haben soll. Stürmer-Star Wissam Ben Yedder, als Kapitän ein einflussreicher Spieler, soll in der Kabine gegen Kovac sein.