Berichte: Barcelona-Leihgabe Philippe Coutinho bleibt länger beim FC Bayern

Der FC Bayern wird bei der etwaigen Teilnahme am Finalturnier der Champions League vom 12. bis 23. August in Lissabon wohl auf die Dienste von Philippe Coutinho zurückgreifen können. Wie Sky und Sport1 berichten, soll der eigentlich am 30. Juni auslaufende Leihvertrag mit dem FC Barcelona entsprechend verlängert werden. Die Zweifel daran, dass die Münchner die ab dem Viertelfinale vorgesehenen K.o.-Runden der Königsklasse erreichen, sind gering. Das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea hatte der deutsche Rekordmeister vor der Corona-Pause mit 3:0 gewonnen.