Berichte: Bayer Leverkusen buhlt um Außenverteidiger Santiago Arias von Atletico Madrid

Ein neuer Außenverteidiger für Bayer Leverkusen? Wie Bild und Kicker übereinstimmend berichten, soll der Bundesligist intensives Interesse an Santiago Arias von Atletico Madrid haben . Der 28-Jährige soll zunächst auf Leihbasis an den Rhein wechseln, bevor eine Kaufpflicht greifen könnte.

"Wir sprechen mit der Roma, Everton und PSG, aber nicht mit Leverkusen", sagte allerdings Atleticos Sportdirektor Andrea Berta laut Kicker am Sonntag. Allerdings soll laut Informationen des Fachblatts ein Leihgeschäft durchaus möglich sein - mit Kaufpflicht. Das schwebt wohl auch Atletico vor. "Ein Leihgeschäft mit Kaufverpflichtung nach zehn Einsätzen ist möglich" , sagte demnach Berta.

Arias soll bei Bayer Leverkusen laut der Berichte Weiser ersetzen, der unter Trainer Peter Bosz keine Chance mehr hat. Im DFB-Pokal und beim 0:0 gegen den VfL Wolfsburg am Sonntagabend wurde er schon nicht mehr berücksichtigt.

Völler kündigt Transfers an

Arias machte in der vergangenen Saison nur 18 Spiele für Atletico und stand davon immerhin 14 Partien in der Startelf. Der kolumbianische Nationalspieler will wohl auch deshalb seinen bis 2023 laufenden Vertrag nicht erfüllen. Als Ablöse stehen laut des Berichts rund 12 Millionen Euro im Raum.