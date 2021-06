Berichte: Bayern-Torwart Alexander Nübel vor Leihe zu Kovac-Klub AS Monaco - Medizincheck steht an

Das Kapitel Alexander Nübel ist beim FC Bayern München laut übereinstimmenden Medienberichten vorerst beendet: Der 24-Jährige, der in der abgelaufenen Saison die Nummer zwei hinter Kapitän und Stammtorwart Manuel Neuer war, wird demnach für zwei Jahre zum französischen Erstligisten AS Monaco verliehen. Nübel sei bereits nach Monaco gereist, um dort am Freitag und Samstag den Medizincheck beim Klub von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac zu absolvieren. Danach soll der ehemalige U21-Nationalkeeper seinen Vertrag unterschreiben. Laut Kicker soll dieser eine Option beinhalten, dass der FCB Nübel schon nach einer Saison wieder zurückholen könnte.

Nübel-Nachfolger beim FC Bayern: Ortega oder Ulreich?

Und wie geht es nun beim FC Bayern München weiter? Für die Ersatzkeeper-Rolle beim Rekordmeister im Falle einer Nübel-Leihe gab es zuletzt einige Spekulationen. So berichtete der Kicker erst vor wenigen Wochen, dass der FCB an einer Verpflichtung von Arminia-Bielefeld-Keeper Stefan Ortega arbeite. Ortega hatte erst kürzlich selbst auf entsprechende Gerüchte reagiert und gesagt, er würde ein Engagement bei einem internationalen Spitzenklub auch als Nummer zwei weiterhin nicht ausschließen. "Am Ende hat man nur eine Karriere", sagte der Torwart in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dabei nannte der 28-Jährige auch explizit den deutschen Rekordmeister: "Ginge ich nach München, hätte ich die Möglichkeit, Titel zu gewinnen, europäisch in der Champions League unterwegs zu sein, vielleicht auch ein paar Spiele bei einem Weltverein zu machen."