Berichte: Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard fällt für Bundesliga-Topspiel beim BVB aus

Der FC Bayern muss vor dem Topspiel in der Bundesliga bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr, Sky) in der Abwehr offenbar den nächsten Ausfall hinnehmen: Wie die Bild und Sky berichten, hat Rechtsverteidiger Benjamin Pavard am Donnerstag und Freitag nicht trainiert und ist demnach auch nicht mit nach Dortmund gereist. Der französische Weltmeister soll laut Sky Flüssigkeit im Oberschenkel haben.

