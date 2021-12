Berichte über Beschlussvorlage: Diese Regeln sollen künftig bundesweit für Fußballspiele gelten

50.000 Zuschauer wie beim rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag wird es wohl in absehbarer Zeit nicht mehr in den deutschen Fußballstadien geben. Laut einer Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag, die unter anderem der Bild und Focus Online vorliegt, sollen die Zuschauer-Zahlen für Großveranstaltungen massiv eingeschränkt werden. Auch der Fußball ist betroffen. So dürften künftig maximal 30 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität mit Fans gefüllt, aber in keinem Fall mehr als 10.000 Plätze besetzt sein. Zudem müsse die 2G- (geimpft oder genesen) oder 2G-Plus-Regel (geimpft, genesen und aktueller PCR-Test) gelten.

Damit würde die Politik Geisterspiele zunächst ausschließen - und die Frage nach Fans im Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am kommenden Samstag im Dortmunder Signal Iduna Park dürfte dann auch geklärt sein. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Mittwoch bereits gegenüber RTL/ntv eine ähnliche Regelung für Nordrhein-Westfalen angekündigt: "Wir haben uns in der Regierung darauf verständigt, dass wir jetzt erst einmal die Kapazität der Stadien auf ein Drittel beschränken werden. Keine Stehplätze mehr, alles auf Sitzplätze und dann halten wir das für vertretbar." CDU-Landtagsfraktionschef Bodo Löttgen sagte im Plenum, die schwarz-gelbe Koalition entscheide sich "für eine signifikante Reduzierung der Zuschauerzahlen schon ab Samstag".

Angesichts zu erwartender neuer Kapazitätsbegrenzungen in den Stadien am Wochenende hatten am Mittwoch mehrere Klubs bereits erste Vorkehrungen getroffen. Der BVB stornierte vor seinem Topspiel alle bereits verkauften Tickets. Dortmund teilte am Mittwoch zur Begründung mit, man rechne mit einer "pandemiebedingten Reduzierung der Kapazitäten" durch die nordrhein-westfälische Landesregierung. Auch Borussia Mönchengladbach annullierte vor seinem Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr) sämtliche schon erworbenen Karten. Arminia Bielefeld kündigte zumindest an, erstmal keine Eintrittstickets für das Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) mehr verkaufen zu wollen. Anzeige