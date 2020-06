Berichte: Lucien Favre bleibt BVB-Trainer - Dortmund geht mit Schweizer in die neue Saison

Favre ist seit dem 1. Juli 2018 Trainer von Borussia Dortmund und hat dort sogar den besten Punkteschnitt aller Trainer der Vereinsgeschichte - trotz aller Kritik an dem Übungsleiter aus der Schweiz. Sollte der BVB am Samstag gegen die TSG Hoffenheim gewinnen, hätte die Mannschaft in beiden Jahren unter Favre 148 Punkte geholt . Einzig in den Pokal-Wettbewerben funktionierte es unter ihm beim BVB nicht. Im DFB-Pokal und der Champions League war jeweils früh Schluss.

Die Kritik an Trainer Lucien Favre trotz der positiven Resultate kann BVB-Profi Axel Witsel nicht nachvollziehen, wie er bei Sport1 sagte: "Wir haben unter Lucien Favre in zwei Jahren rund 150 Punkte geholt – das wäre für jede Mannschaft der Welt ein Top-Ergebnis. Er ist auch, wenn ich richtig informiert bin, der BVB-Trainer mit dem historisch besten Punkteschnitt – sogar noch vor einem gewissen Jürgen Klopp. Auch einen Torrekord, wie wir in dieser Saison, stellt man bei einem Klub wie Borussia Dortmund nicht en passant auf. So furchtbar viel verkehrt kann er also nicht gemacht haben", meinte Witsel.