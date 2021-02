Berichte: BVB-Profis angeblich unzufrieden mit Edin Terzic - Gedanken an Ex-Trainer Lucien Favre?

Es sind Spekulationen, die die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund in Unruhe versetzen könnten . Wie Bild und Sport1 berichten, gibt es innerhalb der Mannschaft inzwischen durchaus Kritik an Übergangstrainer Edin Terzic . Laut Bild denken Teile des Teams derzeit sogar darüber nach, ob man mit dem im Dezember entlassenen Lucien Favre nicht besser dastehen würde.

Zorc steht hinter Terzic

Rückdeckung bekommt Terzic derweil von Sportdirektor Michael Zorc. "Es gibt überhaupt keinen Vorwurf an Edin Terzic. Die Leistung muss die Mannschaft bringen. Edin hat heute sehr deutliche Worte gefunden, die Spieler direkt angesprochen und sie in die Pflicht genommen", sagte Zoc in einem Interview mit der Funke Mediengruppe am Sonntag. Er hoffe, "dass nun allen die Augen aufgehen". Gegenüber der Bild machte der BVB-Manager auch deutlich, dass eine Trainer-Diskussion "kein Thema" sei. "Wir sind davon überzeugt, dass wir es mit Edin packen." Klar sei aber auch: "Die Tendenz geht in die falsche Richtung. Wir müssen ganz schnell den Dreh bekommen."