Berichte: BVB kurz vor Transfer von nächstem Top-Talent - Bynoe-Gittens schon in Dortmund

Und das Geschäft soll laut den Medienberichten schon bald perfekt gemacht werden. So weilte Bynoe-Gittens am Dienstag schon bereits in Dortmund, um finale Wechsel-Details mit dem BVB zu klären. Der Flügelstürmer soll demnach zunächst in der U19 des BVB in der Junioren-Bundesliga West auflaufen - um dann später in den Profi-Kader aufzurücken, so wie es einst ein gewisser Jaden Sancho schaffte.