Berichte aus England: Sorge um Coronavirus - Formel 1 sagt Rennen in China ab

Die neue Saison in der Formel 1 hat noch nicht begonnen - und es gibt die erste schlechte Nachricht. Laut übereinstimmenden englischen Medienberichten wurde das Rennen in China abgesagt. Der Grund dafür sind Sorgen bezüglich des Coronaviruses . Für das Rennen soll nun nach einem alternativen Zeitpunkt später im Jahr gesucht werden.

Fest steht bisland wohl nur, dass das Rennen in China nicht wie geplant am 19. April stattfinden wird. Eventuell wird das Rennen aber auch ganz abgesagt, weil es sich schwierig gestalten wird, einen Ersatztermin in dem engen, 22 Rennen umfassenden Kalender zu finden. Offiziell bestätigt wurde die Absage aber noch nicht.