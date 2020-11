Berichte: Debatte über TV-Gelder, Seifert-Nachfolge und DFB-Krise - 15 Klubs planen Geheimtreffen

Geheimer Gipfel unter den Liga-Bossen: 14 Bundesligisten sowie Zweitligist Hamburger SV wollen sich nach Informationen der Bild am Sonntag und des Kicker an diesem Mittwoch in Frankfurt treffen, um dort über wichtige Themen des deutschen Profi-Fußballs zu beraten. Die Zusammenkunft finde laut BamS unter Führung der Spitzenklubs FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen statt. Laut Kicker soll die Initiative und die Einladung von Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Eintracht Frankfurt ausgegangen sein.

