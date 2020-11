Berichte: Diego Maradonas Leibarzt wird der fahrlässigen Tötung beschuldigt

Ermittler in Argentinien haben den Leibarzt der verstorbenen Fußballlegende Diego Maradona, Leopoldo Luque, nach Medienberichten formell der fahrlässigen Tötung beschuldigt. Dessen Praxis in der Hauptstadt Buenos Aires und das Wohnhaus in einem Vorort wurden am Sonntagmorgen (Ortszeit) durchsucht, wie argentinische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Quellen in der Justiz berichteten.

Anzeige