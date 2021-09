Berichte: Ex-Schalke-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar beendet nach Abstieg seine Karriere

Laut übereinstimmenden niederländischen Medienberichten hat Klaas-Jan Huntelaar seine Karriere beendet. Der 38 Jahre alte Stürmer spielte in der abgelaufenen Bundesliga-Rückrunde bei Schalke 04. Mit den Königsblauen stieg der Niederländer jedoch in die 2. Liga ab. Sein Vertrag lief nach Saisonende aus. Danach hatte der ehemalige niederländische Nationalspieler bei keinem neuen Verein unterschrieben. Ein offizielles Statement Huntelaars gibt es noch nicht. Und dieses wird es, so spekulieren einige Medien, auch nicht geben, da sich Huntelaar wohl still von der großen Fußballbühne zurückziehen will.

