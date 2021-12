Berichte: FC Barcelona einigt sich mit Manchester City auf Transfer von Ferran Torres

Torres war 2020 für 28 Millionen Euro vom FC Valencia nach Manchester gewechselt. Dort hat er seitdem 43 Pflichtspiele absolviert und dabei 16 Tore erzielt. In der laufenden Saison kam der Youngster bedingt durch eine Fußverletzung wettbewerbsübergreifend auf erst sieben Partien, in denen ihm drei Treffer und eine Vorlage für die "Sky Blues" gelangen. Mit der spanischen Nationalmannschaft erreichte er im Sommer bei der Europameisterschaft das Halbfinale, wo gegen den späteren Sieger Italien Schluss war (3:5 n.E.). Insgesamt kommt der Rechtsaußen auf 22 A-Länderspiele (zwölf Tore). Aktuell fällt er wegen seines Fußbruchs weiter aus.

Barcelona kann aktuell jede Hilfe gebrauchen. Der katalanische Top-Klub steckt im ersten Jahr nach dem überraschenden Abgang von Lionel Messi tief in der Krise: In der Liga droht Barca um Trainer Xavi die Champions-League-Ränge zu verpassen, in der aktuellen Königsklassen-Saison ist der FCB bereits ausgeschieden und muss in der Europa League antreten. Mit Sergio Agüero muss Barcelona zudem auf einen weiteren Superstar verzichten. Der Argentinier beendete seine Karriere erst kürzlich wegen Herzproblemen.