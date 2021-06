Berichte: FC Bayern plant Ulreich-Rückkehr nach HSV-Aus – Alexander Nübel vor Leihe? 

Tschüss HSV, Servus FC Bayern? Sven Ulreich könnte nach nur acht Monaten beim Zweitligisten Hamburger SV wieder zum Rekordmeister zurückkehren. Laut eines Berichts der in München ansässigen Abendzeitung gibt es einen Plan, den 32 Jahre alten Torwart zu verpflichten – allerdings nur, wenn eine Lösung für Alexander Nübel, aktuell Nummer zwei beim FCB, gefunden werde. Dieser strebe demnach eine zweijährige Leihe an. Ulreich wäre für die Bayern im Moment günstig zu haben: Am Freitag lösten der Keeper und der HSV den noch bis 2023 gültigen Vertrag auf. Demnach müsste der amtierende Meister für Ulreich, bis zuletzt unumstrittener Stammkeeper in Hamburg, keine Ablöse zahlen.

