Berichte: FC Bayern an Holland-Juwel Ryan Gravenberch interessiert - Ajax fordert wohl hohe Ablöse

Bei Ajax Amsterdam ist er mit 19 Jahren bereits Stammspieler, löst er ab kommendem Sommer die Probleme des FC Bayern München in der Zentrale? Der FCB soll niederländischen Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Top-Talent Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam interessiert sein. Wie die Zeitungen De Telegraaf und AD am Freitag berichteten, befinde sich der Nationalspieler im Visier der Münchner, Es sollen sogar bereits Gespräche in einem frühen Stadium stattfinden.

Anzeige