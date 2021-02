Berichte: FC Bayern macht nach Upamecano-Transfer auch Wechsel von Omar Richards fix

Der FC Bayern München befindet sich momentan offenbar auf Einkaufstour: Nach dem am Sonntag offiziell als fix vermeldeten Transfer von RB-Leipzig-Verteidiger Dayot Upamecano soll der FCB nebenbei noch einen weiteren Spieler verpflichtet haben: Wie der Kicker und die Bild übereinstimmend berichten, stößt im kommenden Sommer auch Linksverteidiger Omar Richards vom englischen Zweitligisten FC Reading zum Sextuple-Gewinner hinzu. Der 22-Jährige werde ablösefrei wechseln und einen Vertrag bis 2025 erhalten, heißt es.

Richards, der in München auf seinen englischen Landsmann Jamal Musiala treffen würde, wechselte 2013 aus der Jugend-Akademie des FC Fulham zum FC Reading. Dort gehört er inzwischen zu den unumstrittenen Stammspielern, kam in der laufenden Saison in 26 von 29 Championship-Partien zum Einsatz. 2019 debütierte der Außenverteidiger zudem für die U21-Nationalmannschaft Englands.