Berichte: FC Chelsea lehnt Leih-Angebot des FC Bayern für Callum Hudson-Odoi ab

Chelsea-Coach Lampard hatte bereits nach dem 4:0-Sieg in der Liga gegen Crystal Palace, bei dem Hudson-Odoi in der Startelf stand, über die Zukunft seines Youngsters gesprochen. Es gebe "keine definitive Antwort", sagte er. "Am Montag werden wir es wissen. Wir müssen sehen, was gut für den Klub und gut für ihn ist. Im Moment will ich Callum in meinem Kader haben." Erst kürzlich vermeldete der deutsche Ableger von Sky, dass über eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht Einigkeit zwischen den Bayern und Chelsea herrsche - doch dem ist nun offenbar nicht so. Am Montag endet sowohl in Deutschland als auch in England die Transfer-Periode.